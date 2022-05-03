Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve devre arasında Al Taawoun takımına kiralanan Christian Luyindama, Suudi Arabistan'da parlak günlerine döndü. Yeni takımında istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giyen Luyindama'nın gösterdiği performansın Suudi kulübü tarafından beğenildiği ve Al Taawoun'un sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öne sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; Kongolu stoperin, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli girmiş olacak. Hem de Galatasaray, 1.2 milyon euro'luk yıllık ücretinden kurtulacak.

Luyindama, 2019 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeli ile Belçika'nın Standard Liege takımından transfer edilmişti. Tecrübeli oyuncunun, 2024 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor.