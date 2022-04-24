GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Altay maçında şok sakatlık! Marcao oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekipte Marcao, 53. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Oyundan çıkarken yavaş hareket ettiği için sarı kart gören Brezilyalı stoper, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 22:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 22:17