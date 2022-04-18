TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ile Galatasaray'da Mohamed Elneny yarışı!

Son dakika transfer haberleri... Premier Lig'de Arsenal sezon sonu eski Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu kararın ardından oyuncu kulüp arayışlarına başlarken, İngiliz basınında Mısırlı orta saha ile Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü. İşte o iddianın detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 10:18