Seçim için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Takvim'in haberine göre; yönetim, takımın 3 önemli yıldızı Kerem, Marcao ve Nelsson için resmi teklif aldı.Galatasaray'ın şu anda 3 kulüple masada olduğu ve toplam teklifin 40 milyon Euro'yu bulduğu gelen bilgiler arasında.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Marcao, Nelsson ve Kerem'e 40 milyon Euro
Galatasaray bu sezon her ne kadar hayal kırıklığı yaşatsa da bazı futbolcular ön plana çıkmayı başardı. Sarı kırmızılı ekipte özellikle Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu birçok kulübün radarında. Gelen bilgilere göre; Aslan'ın 3 yıldızına 40 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın şu anda 3 kulüple masada olduğu ve toplam teklifin 40 milyon Euro'yu bulduğu gelen bilgiler arasında.
AĞIRDAN ALIYOR
Başkan Burak Elmas'ın yaşanan süreç nedeniyle şu anda görüşmeleri ağırdan aldığı ve yapılan yazışmaları yeni gelecek olan yönetime devredeceği öğrenildi. 30 Nisan'da yapılması planlanan genel kurulda seçilecek olan başkan ve yönetim kurulu bu 3 kulüple pazarlıklara devam edecek.