GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Marcao, Nelsson ve Kerem'e 40 milyon Euro

Galatasaray bu sezon her ne kadar hayal kırıklığı yaşatsa da bazı futbolcular ön plana çıkmayı başardı. Sarı kırmızılı ekipte özellikle Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu birçok kulübün radarında. Gelen bilgilere göre; Aslan'ın 3 yıldızına 40 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 06:40