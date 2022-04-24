Altay 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 22:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 23:03
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Deplasmanda son 3 maçını kaybeden Galatasaray, Altay karşısında kazanarak bu kötü seriye son verdi.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, ligde puanını 47'ye yükseltti. Altay ise 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, iç sahada Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Altay ise Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.
TORRENT'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent geçen hafta 2-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte o müsabakaya başlayan isimlerden gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Emre Kılınç ve Bafetibi Gomis şans buldu.