Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu.

Galatasaray'ın bugün Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bugün saat 20.30'da başlayacak müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Kemal Yılmaz ve Oğuzhan Çakır eşlik edecek.