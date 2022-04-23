Sezon başında gençleşme operasyonu kapsamında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Cicaldau, Avrupa'da adını sıkça duyurmaya başladı.
TRANSFER HABERİ: Alexandru Cicaldau için dev rakam! İtalyanlar ve Galatasaray...
Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun adı İtalyan kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda Cicaldau için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak. Diğer yandan Sampdoria'nın, Cicaldau'ya ilgisi olduğu ifade edilirken Cimbom, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 09:47
Özellikle Rumen milli takımı çatısı altında oldukça başarılı performans sergileyen ve gol de kaydeden Cicaldau, İtalyan ekiplerin radarında.
SAMPDORIA PEŞİNDE
Gelecek sezon yeni bir kadro kurmak isteyen Sampdoria'nın, Galatasaraylı Cicaldau'nun peşinde olduğu bilinirken, sarı kırmızılıların Cicaldau için son kararını verdiği kaydedildi.