TRANSFER HABERİ: Alexandru Cicaldau için dev rakam! İtalyanlar ve Galatasaray...

TRANSFER HABERİ: Alexandru Cicaldau için dev rakam! İtalyanlar ve Galatasaray...

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun adı İtalyan kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda Cicaldau için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak. Diğer yandan Sampdoria'nın, Cicaldau'ya ilgisi olduğu ifade edilirken Cimbom, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 09:47