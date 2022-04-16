Ancak anlaşma sağlandığı dönemde Elmas'tan, "Uygun teklif geldiği zaman oturup konuşuruz" sözünü almıştı. 30 Nisan'da seçim yapılacağı için herhangi bir gelişme olması beklenmiyor ancak menajer Erkut Söğüt'ün Lyon'un şartlarını bildirmesi bekleniyor.