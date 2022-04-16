Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Lyon yolcusu... Fotomaç'ın haberine göre, Fransız ekip, yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile yaptığı görüşmede, Kerem'le ilgilendiklerini resmen bildirdi ve şartlarını sordu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! İşte o tarih
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun ismi transferde anılmaya devam ediyor. Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon'un 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan kongrenin ardından sarı kırmızılı kulübün kapısını çalacağı kaydedildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Söğüt, Pazartesi günü İstanbul'a olacak ve başkan Burak Elmas'la bir araya gelecek. Luyindama'nın sözleşmesinin 1.3 milyon euro'ya uzatıldığı ortamda Söğüt, Kerem'in sözleşmesini 500 bin euro'ya uzatmayı kabul etmişti.
Ancak anlaşma sağlandığı dönemde Elmas'tan, "Uygun teklif geldiği zaman oturup konuşuruz" sözünü almıştı. 30 Nisan'da seçim yapılacağı için herhangi bir gelişme olması beklenmiyor ancak menajer Erkut Söğüt'ün Lyon'un şartlarını bildirmesi bekleniyor.