GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera için Necaxa iddiası! Görüşme gerçekleşti

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kötü sonuçlar alan Galatasaray'da, transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı eldivenin, Meksika ekibi Necaxa tarafından takibe alındığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 09:38