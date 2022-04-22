Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Muslera, takımdan ayrılabilir.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fernando Muslera için Necaxa iddiası! Görüşme gerçekleşti
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kötü sonuçlar alan Galatasaray'da, transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı eldivenin, Meksika ekibi Necaxa tarafından takibe alındığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 09:38
Meksika basınından, deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi.
Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Muslera...