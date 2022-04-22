Kısa süre önce ibrasızlık şokunu yaşayan Galatasaray yönetimi ortaya çıkan sıkıntılı sürece rağmen transfer için çalışmalara devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Luis Campos Xeka'yı bitirdi! Transfer Burak Elmas'a bağlı
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, gelecek yıl iddialı bir kadro kurarak eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda sıkıntılı seçim süreci devam ederken, sportif direktör Luis Campos ise transfer çalışmalarına ara vermedi. Portekizli futbol adamının Lille ile sözleşmesi bitecek Xeka ile anlaştığı belirtilirken, transfer ise başkan Burak Elmas'ın durumuna göre şekillenecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerle masaya oturan Galatasaray, Lille forması giyen Xeka ile yakından ilgileniyor.
Transfer operasyonun başında olan Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Lille'de beraber çalıştığı ve çok yakın olduğu Portekizli yıldızla görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirlendi.