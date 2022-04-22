GALATASARAY HABERLERİ: Luis Campos Xeka'yı bitirdi! Transfer Burak Elmas'a bağlı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, gelecek yıl iddialı bir kadro kurarak eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda sıkıntılı seçim süreci devam ederken, sportif direktör Luis Campos ise transfer çalışmalarına ara vermedi. Portekizli futbol adamının Lille ile sözleşmesi bitecek Xeka ile anlaştığı belirtilirken, transfer ise başkan Burak Elmas'ın durumuna göre şekillenecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 06:40