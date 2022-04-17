Son dakika Galatasaray haberleri: Koç Andreas Pistolis'in takımın başına getirilmesinin ardından yükselen bir ivme yakalayan Galatasaray Nef, HDI Sigorta Afyon deplasmanına konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Afyon deplasmanından galibiyetle ayrılarak serisini devam ettirmek istiyor.

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşı karşıya geliyor. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda 17 Nisan Pazar günü oynanan karşılaşma saat 13.00'te başladı. Maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanıyor.



Koç Andreas Pistiolis'in gelişiyle form grafiğini artıran, ligde Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka, Semt77 Yalovaspor ve son olarak sahasında Fenerbahçe Beko'yu deviren Galatasaray Nef, galibiyet serisini Afyon'a taşımak istiyor.

Dee Bost, cezası sebebiyle bu müsabakada forma giyemiyor.

Afyon ekibi ile ligin ilk yarısında Sinan Erdem'de oynanan 18 Aralık 2021 tarihli karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 124-82'lik skorla kazandı.

Ligde son olarak Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelen Galatasaray Nef, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan bu mücadeleyi 76-70'lik skorla kazandı.

Dee Bost 17 sayı, 4 ribaunt, 9 asist ve 2 top çalma performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Melo Trimble 15 sayı ve 7 asistle oynarken Isaiah Canaan 13 sayı, David Kravish 10 sayı, 4 ribaunt; Göksenin Köksal ise 9 sayı ve 5 ribaunt performansı ortaya koydu.

18.31 sayı ve 4.42 asist ortalamasıyla Melo Trimble, sarı-kırmızılıların en skorer ismi konumunda. Kerry Blackshear da 13.16 sayı ve 6.52 ribaunt ortalamalarıyla dikkat çekiyor.

Afyon Belediyesi ise son oynadığı Anadolu Efes müsabakasını 90-68'lik skorla kaybetti. 18 sayı ortalamasıyla oynayan Kenneth Hayes, takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor.

