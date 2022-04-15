Yaşanan savaş nedeniyle futbol ligleri durdurulan Ukrayna'nın köklü takımlarından Dinamo Kiev'de teknik direktörlük yapan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu, oyuncularını ve ailelerini Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardıklarını söyledi.
GALATASARAY HABERLERİ: Mircea Lucescu'dan Galatasaray sorusuna yanıt!
Galatasaray ile özel bir maçta karşı karşıya gelen Dinamo Kiev, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-kırmızılı ekipten teklif alıp almadığına dair gelen soruya yanıt verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ukraynalı futbolculardan hiçbirinin takımdan ayrılmadığını dile getiren Rumen çalıştırıcı, yabancı oyunculara ise izin verdiklerini söyledi. Lucescu, "Benjamin Verbic, Legia Varşova'ya; Tomasz Kedziora, Lech Poznan'a; Carlos de Pena ise Internacional'e gitti haziranın sonuna kadar. Birkaç oyuncu daha var giden. Diğer tüm oyuncular bizimle birlikte çünkü onlar diğer kulüplerde oynamaya gidemediler" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da kalan arkadaşlarıyla hiç görüşüp görüşmediği sorulan Lucescu, "Bazı arkadaşlarım orada kaldı. Zaman zaman onlarla orada neler olduğunu ve hayatın nasıl olduğu hakkında konuşuyoruz. Sadece bu" yanıtını verdi.