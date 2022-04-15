"TFF'DE YAŞANANLAR ÇOK NORMAL"

Türkiye Süper Lig ile ilgili soru sorulması üzerine, "Sezon bitti zaten. Trabzonspor şampiyon oldu, bitti" diyen Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in ve yönetim kurulundan birkaç ismin istifa etmesiyle ilgili ise "İstenilen sonuçlar alınamadığında bu her zaman Türkiye'de oluyor. Değiştiriyorlar. Bu çok normal. Bunu çok iyi biliyorum. Ben de bir zamanlar şampiyonluklar yaşadım ve değiştirildim. Bu bir problem değil" yorumunu yaptı.