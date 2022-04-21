GÖRÜŞÜ HEP OLUMSUZDU

Göreve geldiği günden bu yana Domenec Torrent'e olumsuz bakan Luis Campos'un İspanyol hoca için, "Çok iyi bir yardımcı olabilir ancak Galatasaray'ın 1. adamı olamaz" ifadesini kullandığı ifade edildi. Campos'un ayrıca yeni sezon için teknik direktör adayı olarak eski çalışma arkadaşı Leonardo Jardim'in ismini de resmen masaya getirdiği öğrenildi.