Fotomaç'ın haberine göre; Dortmund forması giyen Axel Witsel'le görüşen; Ergün'ün diğeri hedefi ise Zeki Amdouni oldu. İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen ve Türk Milli Takımı'nda oynaması için teklif yapılan Tunus asıllı oyuncunun menajeriyle de bir görüşme yaptı.