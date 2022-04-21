Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün transfer görüşmelerine devam ediyor. Amaç göreve gelir gelmez zorda kalmamak.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Zeki Amdouni hamlesi! Menajeriyle görüşüldü
Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçilmesi halinde sportif direktör olarak Cenk Ergün'ü getirecek. Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Ergün, Zeki Amdouni'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. 21 yaşındaki oyuncunun transferi ise milli takımı seçmesine bağlı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 06:40
Rudi Garcia'yı takımın başına getirmek konusunda önemli yol kat eden Ergün oldukça hızlı davranıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Dortmund forması giyen Axel Witsel'le görüşen; Ergün'ün diğeri hedefi ise Zeki Amdouni oldu. İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen ve Türk Milli Takımı'nda oynaması için teklif yapılan Tunus asıllı oyuncunun menajeriyle de bir görüşme yaptı.