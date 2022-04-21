GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un gözü seçimlerde! Cimbom'dan haber bekliyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Kasımpaşa'dan Umut Bozok ile prensip anlaşmasına varırken; 25 yaşındaki golcüyü Beşiktaş ve Fenerbahçe de istiyor. Genç forvet, sarı-kırmızılılara söz verdiği için seçimi bekliyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 06:40