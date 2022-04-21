Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmeyen Umut Bozok'un gözü de başkanlık seçiminde...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un gözü seçimlerde! Cimbom'dan haber bekliyor
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Kasımpaşa'dan Umut Bozok ile prensip anlaşmasına varırken; 25 yaşındaki golcüyü Beşiktaş ve Fenerbahçe de istiyor. Genç forvet, sarı-kırmızılılara söz verdiği için seçimi bekliyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 06:40
Bu sezon kendisini aşan ve gol krallığı yarışında iddialı hale gelen Bozok, Başkan Burak Elmas'la prensip anlaşmasına varmış ve gelecek sezon Galatasaray forması giymeye 'Evet' demişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği ortamda 25 yaşındaki golcü, Galatasaray'ın durumuna göre yol haritası belirleyecek.