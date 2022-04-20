Sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Romanya'nın FCSB takımından transfer edilen Olimpiu Morutan, fiziksel ve mental açıdan hazır olmadığı için Yeni Malatya maçını tribünden izledi.
Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan kararı!
Galatasaray'ın sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Romanya Ligi takımlarından FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir karar alındı. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuyu takıma kazandırmak için formül arıyor. Cimbom, aksi bir durum oluşması halinde ise planını hazırladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 10:15
Torrent ve ekibi, Rumen oyuncuyu en kısa sürede takıma kazandırmak amacıyla bir formül arıyor.
Hem antrenörler hem de takım arkadaşları, genç yetenekle yakından ilgileniyor.