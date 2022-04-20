Galatasaray'da flaş Olimpiu Morutan kararı!

Galatasaray'ın sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Romanya Ligi takımlarından FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir karar alındı. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuyu takıma kazandırmak için formül arıyor. Cimbom, aksi bir durum oluşması halinde ise planını hazırladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 10:15