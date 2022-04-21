Bir süredir Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip eden Lyon, başarılı futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalmaya karar verdi. Yeni yönetimin belirlenmesini bekleyen Fransızlar, sarı-kırmızılı takıma ilk tekliflerini iletecek. Fotomaç'ın haberine göre; Lyon'un bu sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Kerem için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray, borçlar yüzünden Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verecek. Ancak 15 milyon euro'dan aşağıya bırakılması beklenmiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na Lyon kancası!
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, buna karşın Avrupa'da adından söz ettirdi. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Lyon'un milli oyuncu için teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte o rakam... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 06:40