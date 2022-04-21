Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, buna karşın Avrupa'da adından söz ettirdi. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Lyon'un milli oyuncu için teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte o rakam... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Bir süredir Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip eden Lyon, başarılı futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalmaya karar verdi. Yeni yönetimin belirlenmesini bekleyen Fransızlar, sarı-kırmızılı takıma ilk tekliflerini iletecek. Fotomaç'ın haberine göre; Lyon'un bu sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Kerem için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray, borçlar yüzünden Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verecek. Ancak 15 milyon euro'dan aşağıya bırakılması beklenmiyor.