Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sportif direktör Pasquale Sensibile ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos yönetiminde başlamıştı.
Galatasaray'a Vecino'dan kötü haber!
Galatasaray'da gelecek sezon öncesi transfer çalışmaları başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve yeniden başkanlık seçimi olacak olmasından dolayı askıya kalkarken gündemde olan bazı isimlerde elden kaçmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak gündeminde olan Vecino için Lazio'nun devreye girdiği öne sürdüldü.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 06:40
Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sportif direktör Pasquale Sensibile ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos yönetiminde başlamıştı.
Ancak kulüpte yaşanan büyük belirsizlik bu çalışmaları da çok olumsuz bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın temas kurduğu isimlerden biri olan Matias Vecino'nun elden kaçmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.
Sezon sonunda Inter'le sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı orta alan oyuncusunun Lazio ile büyük oranda anlaştığı öne sürülüyor. İtalyan basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vecino ile bizzat görüştüğünü ve imzaların yakın olduğunu ifade etti