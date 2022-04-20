Galatasaray'a Vecino'dan kötü haber!

Galatasaray'da gelecek sezon öncesi transfer çalışmaları başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve yeniden başkanlık seçimi olacak olmasından dolayı askıya kalkarken gündemde olan bazı isimlerde elden kaçmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak gündeminde olan Vecino için Lazio'nun devreye girdiği öne sürdüldü.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 06:40