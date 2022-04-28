Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini aralık ayında almıştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon başında bonservisiyle birlikte aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Mısırlı futbolcunun eski kulübü Zamalek, Mohamed ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yapılan anlaşma gereği ise; Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon doları 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e yatırması gerekiyor.
Mısır temsilcisi de Galatasaray'dan sürekli olarak oyuncunun bonservisinin yatırılmasını talep ediyor.