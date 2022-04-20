Fenerbahçe derbisinde oyuna girdikten sonra Galatasaray 'a hareket getiren Halil Dervişoğlu, Yeni Malatya maçında bulduğu ilk 11 şansını iyi değerlendirdi.
GALATASARAY HABERİ - Torrent'ten flaş forvet kararı! Halil, Gomis, Mohamed...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in 34. haftasında İzmir'de Altay ile karşılaşacak. Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in forvette kimi oynatayacağı konusunda kararını verdiği ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 16:12
Sabah'ın haberine göre; golünü atan ve Torrent'in gözüne giren Halil, Altay deplasmanında da formayı kaptı.
İzmir deplasmanında Gomis'in yine yedek soyunacağı ifade edildi.