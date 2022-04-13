Süper Lig 'de bu sezon istenilen görüntüyü veremeyen, son olarak Fenerbahçe 'ye deplasmanda kaybederek moralleri alt üst olan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent, gelecek sezon için kadroya almayı hedeflediği gençleri yavaş yavaş A takıma çıkarmaya başlıyor.



