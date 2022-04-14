Galatasaray'da Domenec Torrent tartışılırken Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde yerli bir teknik adamla çalışmayı düşündüklerini söyledi. Fotomaç'ın Ajans 1905 Youtube kanalındaki açıklamaları derlediği haberde; Öztürk, Fatih Terim'le ilgili bir soru üzerine, "Fatih Hoca olmaz. Kendisi de istemez. Bizim yeni Fatih Terim'i bulmamız lazım."
GALATASARAY HABERLERİ: Metin Öztürk'ten teknik direktör sözleri! Gönlündeki ismi açıkladı
30 Nisan'da seçime gidecek Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör konusuna değinen Öztürk, "Fatih Hoca olmaz. Kendisi de istemez. Bizim yeni Fatih Terim'i bulmamız lazım." dedi. Öztürk ayrıca gönlünde yatan ismi de açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
"Yeni Fatih Terim benim bildiğim kadarıyla Belçika'da, İtalya'da yok. Biz Türkiye'den bulacağız" dedi. Nuri Şahin'i beğendiğini gizlemeyen Öztürk, "Nuri Şahin, Antalya'da harika işler yapıyor. 5-6 sene sonra Milli Takım'da da çok iyi işler yapacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
OKAN BURUK BİZİM DEĞERİMİZ
"Ama Nuri Hoca'nın da kafasını karıştırmamak lazım. Antalyaspor yönetimine de saygısızlık yapmamak lazım" diye de ekleyen Öztürk, Okan Buruk iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Okan Buruk bizim değerimiz. Galatasaray'da bir kredisi var."