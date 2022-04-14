OKAN BURUK BİZİM DEĞERİMİZ

"Ama Nuri Hoca'nın da kafasını karıştırmamak lazım. Antalyaspor yönetimine de saygısızlık yapmamak lazım" diye de ekleyen Öztürk, Okan Buruk iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Okan Buruk bizim değerimiz. Galatasaray'da bir kredisi var."