Galatasaray, Altay maçında sakatlanan Marcao'nun sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Brezilyalı futbolcunun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman öncesinde Çanakkale'de düzenlenen turnuvada fair play ödülü alan U12 takımı oyuncusu Mervan ve arkadaşları A Takım ile bir araya geldi. Kısa bir gösteri maçı da yapan oyuncular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Ardından sakatlık önleyici bir calışma gerçekleştirildi. Dar alanda top kapma/pas çalışmasıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.