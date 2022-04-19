Beşiktaş'ın eski hocası, "G.Saray'dan teklif gelirse neden olmasın" dedi. Bu ifadeler sonrası Aslan'da gözler başkan adaylarına çevrildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan gündem Sergen Yalçın! "Neden olmasın?" dedi
Galatasaray'da teknik direktör gündemi belirsizliğini korurken, adı geçen isimlerden birisi de Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta son dönemde başarılı bir grafik çizen Yalçın, sarı kırmızılı kulübün başına gelmeye de sıcak bakıyor. İşte ayrıntılar...
Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın adı Galatasaray'la anılıyordu. A Spor'da konuşan Serdar Sarıdağ, tecrübeli hocanın sarıkırmızılı ekibe sıcak baktığını iddia etti.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Yalçın'la yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında aktaran Sarıdağ, "Her şey mümkün. 'Bana teklif gelirse neden olmasın' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa şaşırmam. Dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan, Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gelmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler" ifadelerini kullandı.