Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması! "Neden olmasın?"

Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması! "Neden olmasın?"

Beşiktaş ile sezon ortasında yolları ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. Başarılı çalıştırıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi. Yalçın, sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 15:33