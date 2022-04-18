Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la çifte kupa kazanan ancak daha sonra alınan sonuçların ardından siyah beyazlılarla yolları ayrılan Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi.
Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması! "Neden olmasın?"
Beşiktaş ile sezon ortasında yolları ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. Başarılı çalıştırıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi. Yalçın, sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 15:33
49 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sezon Galatasaray'ın başına geçeceği iddialarına yanıt verdi.
Milliyet'te yer alan haberde, Yalçın'ın, "Bana Galatasaray'dan teklif gelirse neden olmasın?" dediği ifade edildi.