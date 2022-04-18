Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Torrent'in açıklamaları:

Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için sezon bitti dendi ama bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Taraftarları olabildiğince mutlu edebilmek ve armamıza saygı göstermek için sezonu olabildiğince en yüksek yerde bitirmemiz gerekiyor.