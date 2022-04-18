Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Yeni Malatyaspor maçı öncesi konuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 19:52 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 19:58
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.
İşte Torrent'in açıklamaları:
Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için sezon bitti dendi ama bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Taraftarları olabildiğince mutlu edebilmek ve armamıza saygı göstermek için sezonu olabildiğince en yüksek yerde bitirmemiz gerekiyor.