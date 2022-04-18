GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un orta sahasına Axel Witsel bombası!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle orta sahaya takviye yapılması beklenen sarı kırmızılılarda, gündeme bomba gibi bir isim düştü. Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması durumunda sportif direktörlük koltuğuna getireceğini açıkladığı Ergün'ün, Axel Witsel'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 06:40