Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması durumunda sportif direktörlük koltuğuna getireceğini açıkladığı Ergün'ün, Paris'e giderek burada transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un orta sahasına Axel Witsel bombası!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle orta sahaya takviye yapılması beklenen sarı kırmızılılarda, gündeme bomba gibi bir isim düştü. Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması durumunda sportif direktörlük koltuğuna getireceğini açıkladığı Ergün'ün, Axel Witsel'in şartlarını sorduğu öğrenildi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; menajer Raul Pais'le görüşen Cenk Ergün'ün Axel Witsel'in şartlarını sorduğu öğrenildi.
Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı oyuncunun bir süredir Almanya'dan ayrılacağı iddia ediliyor.