Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmalarına start verildi.
TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular
Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Katar ekibi Al-Rayyan'da forma giyen yıldız futbolcu James Rodriguez ile ilgilendiği iddia edilmişti. Kolombiyalı oyuncunun Avrupa'ya geri döneceği konuşulurken, Arjantin basını Rodriguez'in yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen iki ezeli rakip, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi bir transferde daha karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Al-Rayyan forması giyen ve Katar'da mutsuz olduğu için takımdan ayrılacağı konuşulan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.