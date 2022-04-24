Altay Galatasaray maçının ardından Domenec Torrent:Bütün sezon boyunca takım yaşadığı şeyi yaşadı
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent konuştu. Torrent, "3 puan kazandık ama sadece 1 gol atabildik. Hiç memnun değilim. Daha fazla gol atabilirdik. Bütün sezon boyunca takım yaşadığı şeyi yaşadı. " dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 23:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 23:10
İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:
3 puan kazandık ama sadece 1 gol atabildik. Hiç memnun değilim. Daha fazla gol atabilirdik. Bütün sezon boyunca takım yaşadığı şeyi yaşadı.
Diğer büyük kulüplerin golcüleri 14-15 gol atıyor. Bizim en çok gol atan oyuncumuz 9 golle Kerem.