Altay Galatasaray maçının ardından Domenec Torrent:Bütün sezon boyunca takım yaşadığı şeyi yaşadı

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent konuştu. Torrent, "3 puan kazandık ama sadece 1 gol atabildik. Hiç memnun değilim. Daha fazla gol atabilirdik. Bütün sezon boyunca takım yaşadığı şeyi yaşadı. " dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 23:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 23:10