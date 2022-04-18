Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, kendi seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, kendi seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

İlk yarı hayal kırıklığıydı. Kabul edilebilir bir oyun değildi ve bunu oyuncularıma söyledim. Zeki oyuncular oldukları için bunu hemen anlayabildiler. İkinci yarıya güçlü başladık ve istediğimiz oyunu sergiledik.

Kerem her maçta kendine inanılmaz yük bindiren bir oyuncu. Maç sonunda nasıl hissettiğini sordum. Her oyuncu, kendini en iyi şekilde oynuyor olarak görmek ister. Arada bir böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, takıma inanılmaz yardımcı oldun' dedim.