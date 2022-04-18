Galatasaray haberleri - Kerem Aktürkoğlu: Ben terbiyesizlik yapmam!

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Kerem, "Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 22:57 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 23:25