Barcelona, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında suskun kalan 36 yaşındaki oyuncu kaçırdığı net pozisyonlarla da taraftarlara saç baş yoldurttu. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılardan 1.5 sezon için 2.5 milyon euro kazanacak Fransız forvet, büyük maçlarda gösterdiği etkisiz futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti. Galatasaray'da henüz büyük maçlarda gol atma başarısı gösteremeyen Gomis, 3'ü penaltıdan olmak üzere 10 resmi maçta 5 gol atabildi.