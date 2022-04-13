AVRUPA'DAN 161 MİLYON TL

Bu sezon sadece Avrupa Ligi'nde başarılı olan Galatasaray kasasına UEFA'dan 161 milyon TL koydu. Mağazacılık 144, loca-kombine satışından 100 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp bu sayede 321 milyon TL olan dönem zararını 173 milyon TL'ye düşürdü. G.Saray önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayacağı için önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak.