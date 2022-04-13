Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından büyük umutlar ve hedeflerle takımın başına getirilen teknik direktör Domenec Torrent için geri sayım başladı. Geldiğinden bu yana oyuncuları harekete geçiremeyen ve her maç eleştirilen İspanyol çalıştırıcı için Fenerbahçe mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu.
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Seçime gidecek Galatasaray'da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, teknik direktör çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların adaylarından Öztürk'ün listesinde Marcelo Bielsa ve Nuri Şahin bulunurken; Hamamcıoğlu'nun listesinde ise Rudi Garcia ile Claudio Ranieri'nin olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Oyuncu tercihleri ve yaptığı değişiklikler yine büyük tepki çekerken 30 Nisan'daki kongrede yarışmaya hazırlanan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun kafasındaki resim de netleşti. İki başkan adayı, seçilmesi halinde Torrent ile devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor.
TAZMİNAT PAZARLIĞI YAPILACAK
Fotomaç'ın haberine göre; Bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da Öztürk ve Hamamcıoğlu, sezon sonunda teknik direktör Domenec Torrent'le masaya oturup en az zararla takımdan göndermenin planlarını yapıyor. Seçime sayılı günler kala başkan adaylarının teknik direktör adayları da netleşmeye başladı.