Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu kariyerine Türkiye'de devam etmeme kararı aldı. İspanyol basınında yer alan habere göre milli forvet yeni adresini açıkladı. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Halil Dervişoğlu, yine Galatasaray'ı tercih etmiş ve kiralık olarak anlaşma sağlamıştı. Genç golcü, performansıyla beklentileri karşılayamazken sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün İspanyol basınından derlediği habere göre, Dervişoğlu, yakın çevresine La Liga'da oynama isteğini iletti. Bu yüzden İngiltere ve Türkiye defterini kapatacak.

Halil Dervişoğlu ile Celta Vigo, Real Betis ve Valencia'nın ilgilendiği yazılırken, konuşulan bonservis bedelinin ise 3 milyon Euro olduğu kaydedildi.