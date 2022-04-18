Galatasaray'ın geçen sezon Katalan sol beke teklif götürdüğü ortaya çıktı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Katalan sol bek!
Son dakika transfer haberleri... İspanya basınının iddiasına göre Galatasaray, sol bek bölgesine takviye yapmak isterken Katalan yıldıza teklif götürdüğü ortaya çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 12:01
İspanya basınında yer alan iddiaya göre sarı-kırmızılılar, geçen sezon Real Betis ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan Alex Moreno'ya teklif götürmüş.
28 yaşındaki sol bek için Galatasaray ile birlikte Napoli ve Marsilya'nın da teklif götürdüğü ortaya çıktı.