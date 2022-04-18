Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Maçta bir de gol kaydeden Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Maçta bir de gol kaydeden Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

İlk yarı çok basit top kaybettik bu yüzden çok kontra atak yedik. Fakat ikinci yarı bunu değiştirdik. Topları daha iyi kullandık. Daha çok pozisyona girdik. Birkaç tane daha pozisyonu gole çevirseydik sonuç çok daha farklı olurdu.

Buradaki geleceğimle ilgili şu an bir düşüncem yok. Kötü bir sezon geçirdik. Şu anda kalan maçları kazanmayı düşünüyoruz. Bütün konsantrasyonum o yönde.