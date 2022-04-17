Seçime doğru Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk hazırlıklarını hızlandırdı.
Galatasaray'da sürpriz aday! Franck Haise Cimbom'a "evet" dedi
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da, Domenec Torrent'in geleceği de merakla bekleniyor. Seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayının ise Lens'in başındaki Franck Haise olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Camianın gözü de iki adayın teknik direktör adaylarına çevrildi. Öztürk ve ekibi yerli çalıştırıcılar üzerinde dururken, Okan Buruk ile Nuri Şahin ilk sırada düşünülen isimler.
Sabah'ın haberine göre; Eşref Hamacıoğlu cephesinde ise Fransız ekolü ağır basarken, prensipte anlaşma yapılan teknik adamın Lens'in başındaki Franck Haise olduğu ortaya çıktı.