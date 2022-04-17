GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Seri ve Denayer önerisi! Burak Elmas'ın cevabı...

Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Camiada bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan da transfer hareketliliği de başladı. Menajerler mevcut başkan Burak Elmas'a, Jean Michael Seri ve Jason Denayer'i önerdi. Elmas da iki yıldızın transferini veto etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 06:40