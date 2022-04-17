Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde Florya'nın başına geçmesi beklenilen Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğünün ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ikiye ayrıldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Sergen Yalçın tartışması! Taraftar ikiye bölündü
Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde Florya'nın başına geçmesi beklenilen Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğünün ortaya çıkmıştı. Bu gelişme taraftarları ikiye böldü. Bir kısım Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la özdeşleştiğini ifade ederken, karşı taraf ise Galatasaray forması giydiğini hatırlattı. İşte detaylar...
Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde Florya'nın başına geçmesi beklenilen Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğünün ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ikiye ayrıldı.
Fotomaç'ın haberine göre; bir grup Beşiktaş'la özdeşleşen ve Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük payı olan Sergen Yalçın'ı veto etti. Diğerleri ise Sergen Yalçın'ın Türk futboluna mal olduğunu iddia ederek, "Galatasaray dahil 4 büyüklerin hepsinde oynamış bir kişi rahatlıkla takımı çalıştırır" fikri altında birleşti. Ayrıca Okan Buruk ve Ömer Erdoğan da Metin Öztürk'ün adayları arasında...
3 KUPASI VAR
1999-2000 ve 2001- 2002 yılları arasında iki kez Galatasaray forması giyen ve 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın'ın sarı-kırmızılı takımla yeniden yolları kesişti.