GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao'ya Atalanta kancası! Cimbom'un beklentisi...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, buna karşın Avrupa'da adından söz ettirmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Barcelona'ya mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi, gruplar aşamasında 6 maçın 5'inde haftanın takımında ilk 11'e seçilmiş ve devlerin dikkatini çekmişti. Barça'yla oynanan maçta da iyi performansını golle süsleyen Marcao'yla sezon sonunda yollar ayrılabilir. İtalya'dan talipleri olduğu bilinen 25 yaşındaki stoper için son olarak Atalanta'nın devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 10:11