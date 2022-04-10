Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ortalık karıştı! Mert Hakan Yandaş Marcao'nun üzerine yürüdü
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 55. dakikasında Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 22:07
Maçın 55. dakikasında derbide tansiyon yükseldi.
Karşılaşmada Marcao'nun müdahelesiyle yerde kalan Mert Hakan Yandaş, pozisyonun devamında çok sinirlendi.