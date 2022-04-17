Galatasaray'la yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'den flaş açıklamalar! "Ben Galatasaray'a aitim"
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Fatih Terim, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de Galatasaray'dan başka bir takım çalıştırmasının imkansız olduğunu söyledi. İşte Terim'in öne çıkan açıklamaları...
Terim, "Galatasaray'dan başka bir Türk takımını yönetir misiniz?" sorusuna "İmkansız" yanıtını verdi!
İşte Fatih Terim'in öne çıkan açıklamaları: