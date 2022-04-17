ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 61 - 95 yendi.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik, Polat Parlak
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 3, Şafak Edge, Hamilton 14, Hayes 29, Filipovity 3, Mertcan Solkol 5, Berkan Aksu, Bilgehan Diril 5, Onur Özkapıcı, Hüseyin Çevirgen 2
Galatasaray Nef: Canaan 7, Trımble 15, Blackshear Jr 13, Kravısh 10, Hüseyin Göksenin Köksal 3, Ndour 11, Rıdvan Öncel 8, Eray Aydoğan 3, Canberk Kuş 12, Okben Ulubay 8, Ege Tan Yıldızoğlu 5
1. Periyot: 16-22
Devre: 25-41
3. Periyot: 46-62