TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Vedat Muriqi savaşı!

Bu sezon hücum hattından istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2. olup Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak ve Devler Ligi arenasında boy göstererek hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için forvet bölgesine eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi transfer etmek istediği belirtilirken, Galatasaray'ın da Kosovalı golcü için devrede olduğu ifade edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi) | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)