Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri'nin beklentilerini karşılayamayan Vedat Muriqi, devre arasında La Liga ekibi Mallorca'ya 12 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Vedat Muriqi savaşı!
Bu sezon hücum hattından istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2. olup Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak ve Devler Ligi arenasında boy göstererek hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için forvet bölgesine eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi transfer etmek istediği belirtilirken, Galatasaray'ın da Kosovalı golcü için devrede olduğu ifade edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi) | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 10:53
La Liga'da 10 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor; 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi ve 6 puanın kazanılmasında rol oynadı.
İtalyan basınında çıkan habere göre, İspanyol temsilcisinin Kosovalı forvetin satın alma opsiyonunun kullanmayacağı ve yıldız ismin sezon sonunda İtalya'ya geri döneceği kaydedildi.