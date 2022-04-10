Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına konuk oluyor. Zorlu derbi öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 19:41
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Kerem oynuyorsa, iyi durumdadır. %100 olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil. %100 olduğu için oynuyor."
"Bizim için her maç önemli. Taraftarımız için bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlk dakikadan itibaren 3 puan için mücadele edeceğiz."