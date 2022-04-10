Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kerem oynuyorsa, iyi durumdadır. %100 olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil. %100 olduğu için oynuyor."

"Bizim için her maç önemli. Taraftarımız için bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlk dakikadan itibaren 3 puan için mücadele edeceğiz."