Gözler, 30 Nisan'daki seçim öncesinde başkan adaylarının görüştükleri teknik adamlara çevrilirken Metin Öztürk yaptığı açıklamada, Antalyaspor'da başarılı işler yapan Nuri Şahin'i işaret etmişti.
Galatasaray'dan Sergen Yalçın operasyonu!
Galatasaray'da Domenec Torrent'in sarı kırmızılılarla kariyeri bu sezon sonunda sona erecek. 30 Nisan'daki seçim öncesi seçilecek başkanın getireceği teknik direktör en çok merak edilen konular arasında yer alırken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 06:40
Ancak güney ekibinin genç çalıştırıcıyı bırakmaya niyeti yok. Okan Buruk, Çağdaş Atan ve Ömer Erdoğan gibi isimler de her ne kadar Öztürk'ün hoca adayları arasında gösterilse de bomba bir iddia gündeme geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, o da Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğü iddiası...