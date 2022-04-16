Fotomaç'ın derlediği FCInter1908'in haberine göre; "Sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha var. Ancak Inter, Şilili oyuncuya, ileriye dönük planlarında olmadığını iletti. Kulüp büyük maaşını ödemeyi bırakabilmek için gerekirse sözleşmesini feshetmek için Sanchez'e bir ödeme yapmaya da hazır.