İtalyan basını, Galatasaray'ın Alexis Sanchez'i istediğini yazdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter sözleşme feshine hazır! Aslan'dan Alexis Sanchez harekatı
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, bir süredir Alexis Sanchez'i gündeminde tutuyordu. İtalyan basınına göre Inter de Şilili yıldızın sözleşmesini feshetmeye hazır. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği FCInter1908'in haberine göre; "Sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha var. Ancak Inter, Şilili oyuncuya, ileriye dönük planlarında olmadığını iletti. Kulüp büyük maaşını ödemeyi bırakabilmek için gerekirse sözleşmesini feshetmek için Sanchez'e bir ödeme yapmaya da hazır.
Galatasaray'la birlikte Sevilla, Real Betis, West Ham United ve Everton gibi takımlar da Sanchez'le yakından ilgileniyor.