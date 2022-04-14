GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'yla dibe vurdu!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da orta saha çöktü. Sarı-kırmızılılar şampiyon olduğu senelerde orta saha katkısıyla ve kalitesiyle dikkat çekerken; bu sezon Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan skor katkısı alamadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 06:40