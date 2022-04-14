Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde 4 takviye daha yaptı.
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'yla dibe vurdu!
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da orta saha çöktü. Sarı-kırmızılılar şampiyon olduğu senelerde orta saha katkısıyla ve kalitesiyle dikkat çekerken; bu sezon Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan skor katkısı alamadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao'nun ardından Erick Pulgar da orta sahaya çare olamadı. Fatih Terim ve Domenec Torrent'in 6-8 numara pozisyonlarında tercihi Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu ikilisi oldu.
Sabah'ın haberine göre; Taylan ve Berkan, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz gol atmayı başaramadı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı derbide perdeyi açan isim olan Zajc gol sayısını 8'e çıkardı.