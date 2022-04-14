Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da sezon sonu büyük değişim yaşanacak. Bu sezon toplam 15 oyuncuyu transfer eden sarı kırmızılı ekipte, sezon sonu vedalar olacak.
GALATASARAY HABERİ - Aslan'da yaprak dökümü! O isimler sezon sonunda...
Galatasaray haberi: Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda 9 ismin sözleşmesi biterken; kiralık giden 17 futbolcu da takıma geri dönecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da Haziran ayı itibari ile 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. İşte sezon sonu veda edilecek isimler:
Arda Turan