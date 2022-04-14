GALATASARAY HABERİ - Aslan'da yaprak dökümü! O isimler sezon sonunda...

GALATASARAY HABERİ - Aslan'da yaprak dökümü! O isimler sezon sonunda...

Galatasaray haberi: Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda 9 ismin sözleşmesi biterken; kiralık giden 17 futbolcu da takıma geri dönecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 17:14