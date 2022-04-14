Galatasaray ile Ukrayna futbolunun önemli kulüplerinden Dinamo Kiev, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı kırmızılı ekibin 3-1'lik mağlubiyetiyle noktalandı. Mücadelenin ardından sarı kırmızılıların 16 yaşındaki genç futbolcusu Beknaz Almazbekov açıklamalarda bulundu. Beknaz, Cimbom'un efsane oyuncusu Wesley Sneijder ile ilgili konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile Ukrayna futbolunun önemli kulüplerinden Dinamo Kiev, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı kırmızılı ekibin 3-1'lik mağlubiyetiyle noktalandı. Mücadelenin ardından sarı kırmızılıların 16 yaşındaki genç futbolcusu Beknaz Almazbekov açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Beknaz Almazbekov, maça girerken heyecanlı olduğunu kaydederek, "Heyecanlıydım ama sonra geçti. Hocamıza teşekkür ederim, şans verdi bize. Görevimizi yerine getirdik." dedi.

SNEIJDER SÖZLERİ!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'i çok izlediğinden bahseden genç futbolcu, Hollandalı futbolcunun oyun stilini çok beğendiğini belirtti.